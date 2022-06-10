Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı 10 Haziran 2022 yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? | Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi!
Giriş Tarihi: 10.6.2022 08:27 Son Güncelleme: 10.6.2022 08:27

Evde bakım maaşı 10 Haziran 2022 yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? | Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi!

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 9 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller listesi Haziran ayının ortalarına doğru binlerce vatandaşın da gündemindeki yerini aldı. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara Aile Sosyal hizmetler bakanlığı tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ay şehir şehir hesaplara geçerken vatandaşlar “9 Haziran Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar dilerse ödemelerle sorgulama işlemlerini gerek e-Devlet gerekse SMS aracılığı ile gerçekleştirebiliyor. İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi ve detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı son günlerde bu ödenekten faydalanan vatandaşlar tarafından araştırma konusu haline geliyor. "9 Haziran Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak?" soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Maaş ödemeleri genel olarak ay ortasından itibaren başlıyor ve il il yatırılıyor. Ödemelerin bu ay da 15'inden sonra yatması bekleniyor. İşte detaylar ve sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 9 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 9 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı!

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 9 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı!

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? 9 Haziran 2022 Evde bakım maaşı parası e-Devlet ve SMS sorgulama ekranı!

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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Evde bakım maaşı 10 Haziran 2022 yattı mı, ne zaman ayın kaçında yatacak? | Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncellendi!
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