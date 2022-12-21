Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni zamla beraber 2023 Evde bakım maaşı parası hesaplama ekranı!
Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:46

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni zamla beraber 2023 Evde bakım maaşı parası hesaplama ekranı!

Evde bakım maaşı, yıl sonuna doğru alacağı zamla gündeme geldi. Yaşlı, hasta ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanmakta olan bu ödenek her yıl asgari ücrete uygulanan zam oranına göre belirleniyor. Bu kapsamda ise “2023 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere son olarak Temmuz’da uygulanan zamla birlikte evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olmuştu.

Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni zamla beraber 2023 Evde bakım maaşı parası hesaplama ekranı!

Evde bakım maaşı 2023 zammı öncesi öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu ödenek ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanırken öte yandan asgari ücrete göre hesaplanıyor. Peki, yeni zamla beraber 2023 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte evde bakım maaşı hesaplama ekranı ve detaylar.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Evde bakım parası zammı belli oldu mu, bu yıl kaç TL ödenecek?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yeni asgari ücret zammıyla beraber evde bakım maaşlarında da artış olacak. Henüz yeni zam oranı bilinmiyor ancak evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Evde bakım parası zammı belli oldu mu, bu yıl kaç TL ödenecek?

EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA YATIYOR?

Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Aralık ayı ödemelerinin de 15 Aralık'ta başlaması bekleniyor.

Evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2023 Evde bakım parası zammı belli oldu mu, bu yıl kaç TL ödenecek?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yeni zamla beraber 2023 Evde bakım maaşı parası hesaplama ekranı!
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