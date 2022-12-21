Evde bakım maaşı 2023 zammı öncesi öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu ödenek ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanırken öte yandan asgari ücrete göre hesaplanıyor. Peki, yeni zamla beraber 2023 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte evde bakım maaşı hesaplama ekranı ve detaylar.
2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Yeni asgari ücret zammıyla beraber evde bakım maaşlarında da artış olacak. Henüz yeni zam oranı bilinmiyor ancak evde bakım maaşına yüzde 10 zam gelirse 3699 TL, yüzde 20 zam gelirse 4 bin 3 TL, yüzde 30 zam gelirse 4 bin 336 TL, yüzde 40 zam gelirse 4 bin 670 TL olacak.
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.