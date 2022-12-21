Evde bakım maaşı 2023 zammı öncesi öne çıkan konu başlıkları arasında yer alıyor. Bu ödenek ağır engelli raporu olan, hastalığı nedeniyle tuvalet, beslenme, giyinme, temizlik, merdiven inip çıkma gibi ihtiyaçlarını tek başına karşılayamayan kişilere bakmakla yükümlü olan vatandaşlara sağlanırken öte yandan asgari ücrete göre hesaplanıyor. Peki, yeni zamla beraber 2023 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte evde bakım maaşı hesaplama ekranı ve detaylar.