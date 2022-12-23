Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? 2023 asgari ücret zammıyla yeni evde bakım maaşı parası ödemeleri hesaplama ekranı!

Evde bakım maaşı ödeneği yeni zamla beraber gündemde yer almaya devam ediyor. Bu ödenekten faydalanan kişiler yeni zam oranını merak ediyor. Bu kapsamda ise "2023 Yeni evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. 2022 Temmuz zammından sonra Evde bakım maaşı ödemeleri aylık 3 bin 336 TL olarak yapılıyordu. İşte yeni ücretler ve tüm detaylar.