Evde bakım maaşı ile ilgili sorgulamalar, açıklanan enflasyon oranı sonrası merak ediliyor. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını ve net olarak 5500 liraya yükseldiğini duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine her ayın 15'inde ödenen evde bakım maaşının bayramdan önce yatıp yatmadığı araştırılıyor. Peki Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Temmuz 2022 Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, hangi tarihte, bayramdan önce yatar mı?