Evde bakım parası 24 Ağustos Çarşamba günü de araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor. Bilindiği üzere; evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Peki; Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller 24 Ağustos 2022.