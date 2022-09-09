Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller: 9 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 19:59

Evde bakım maaşı yatan iller: 9 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Evde bakım maaşı yatırılıyor. Her ayın belli tarihlerinde evde bakım parası ödenirken tarih bilgisi merak ediliyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangisi? 9 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller: 9 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller merak konusu olmayı sürdürüyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. İşte Evde bakım maaşı yatan iller 9 Eylül 2022

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

2022 Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başlayacak.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller: 9 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?
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