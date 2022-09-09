Evde bakım maaşı yatan iller: 9 Eylül 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı?

Evde bakım maaşı yatan iller merak konusu olmayı sürdürüyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. İşte Evde bakım maaşı yatan iller 9 Eylül 2022

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİSİ?

2022 Eylül ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatmadı. Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Eylül'de başlayacak.