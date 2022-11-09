Haberler Yaşam Haberleri Evde bakım maaşı yatan iller 9 Kasım 2022 listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? e devlet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 9.11.2022 16:53 Son Güncelleme: 9.11.2022 16:53

Evde bakım maaşı yatan iller 9 Kasım 2022 listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? e devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ile devlet desteği alan vatandaşlar, “evde bakım maaşı ne zaman yatacak?” sorusunun cevabını almaya çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası ödeme tarihleri, her ay bellidir. Evde bakım maaşı yatan iller listesi 9 Kasım 2022 ile bugün evde bakım parası yattı mı yatmadı mı vatandaşlarımız öğreniyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller 9 Kasım 2022 listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? e devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen devlet desteğini alan vatandaşlar tarafından soruluyor. 9 Kasım 2022 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ile evde bakım parası yattı mı sorusu yanıt buluyor. Peki, evde bakım maaşı ne zaman yatacak? İşte evde bakım maaşı yatan iller listesi

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

e-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

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Evde bakım maaşı yatan iller 9 Kasım 2022 listesi: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, ayın kaçında? e devlet sorgulama ekranı
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