Evde bakım maaşı yatan iller açıklanıyor! 8 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan ve evde bakım maaşı ödeneğinden faydananan binlerce vatandaş ödeme tarihlerini bekleyişe geçti. Bilindiği üzere bu ödenek her ay il il yapılıyor. Öte yandan "Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 8 Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı...
Maaş ödemeleri genel olarak ay ortasından itibaren başlıyor ve il il yatırılıyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.