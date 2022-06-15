Evde bakım maaşı 15 Haziran sorgulamasıyla Türkiye'nin dört bir yanından araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İhtiyaç sahiplerine il il olarak adım adım yatıran destek parası bugün sabah saatlerinden itibaren sorgulanmaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 HAZİRAN
1- Tokat
2- Ordu
3- Hatay
4- Bolu
5- Osmaniye
6- Kırşehir
7- Antalya
8- Uşak
9- Balıkesir
10- Konya
11- İstanbul
12- Kocaeli
13- Bursa
14- Kırıkkale
15- Manisa
16- Bilecik
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI