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Giriş Tarihi: 15.6.2022 08:59 Son Güncelleme: 15.6.2022 09:01

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 15 Haziran 2022 I Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-devlet giriş

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 15 Haziran 2022 I Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-devlet giriş

Haziran ayının gelişiyle birlikte ziyaret edilmeye başlayan evde bakım maaşı sorgulama ekranına e-devlet üzerinden giriş sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi, bakıma muhtaç vatandaşlara ve onların ailelerine verilen evde bakım parası yardımı her ayın 15’inde hesaplara yatmaya başlıyor. Bu noktada 15 Haziran evde bakım maaşı yatan iller listesi de belli oldu. Peki, evde bakım maaşı yattı mı, ne kadar oldu? İşte e devlet sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı 15 Haziran sorgulamasıyla Türkiye'nin dört bir yanından araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İhtiyaç sahiplerine il il olarak adım adım yatıran destek parası bugün sabah saatlerinden itibaren sorgulanmaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 15 HAZİRAN

1- Tokat

2- Ordu

3- Hatay

4- Bolu

5- Osmaniye

6- Kırşehir

7- Antalya

8- Uşak

9- Balıkesir

10- Konya

11- İstanbul

12- Kocaeli

13- Bursa

14- Kırıkkale

15- Manisa

16- Bilecik

17- Çanakkale

18- Malatya

19- Denizli

20- Ankara

21- Şanlıurfa

22- Zonguldak

23- Afyonkarahisar

24- Sakarya

25- Diyarbakır

26- İzmir

27- Aksaray

28- Samsun

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz.

Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI

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Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste 15 Haziran 2022 I Evde bakım maaşı sorgulama ekranı e-devlet giriş
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