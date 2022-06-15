Evde bakım maaşı 15 Haziran sorgulamasıyla Türkiye'nin dört bir yanından araştırılmaya başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen evde bakım parası e devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İhtiyaç sahiplerine il il olarak adım adım yatıran destek parası bugün sabah saatlerinden itibaren sorgulanmaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan iller güncel liste…