Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama bugün de devam ediyor. Evde bakım parası her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Bu noktada; Ağustos ayı evde bakım parası sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi ya da SMS şeklinde yapılabiliyor. Peki; Evde bakım maaşı bugün hangi illerde yattı? İşte Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022.