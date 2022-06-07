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Giriş Tarihi: 7.6.2022 09:42

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: 7 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: 7 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ya da onların bakımını üstlenen yakınlarına verilen evde bakım maaşı yatan iller bu ay da ödenekten faydalanan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bu noktada; "7 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aranıyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama bilgileri...

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama işlemi bugün de sabah saatleriyle beraber araştırma konusu haline geldi. Evinde yaşlı, ağır hasta ve engelli bireylere bakmakla yükümlü olan vatandaşlar devlet tarafından sağlanmakta olan bu ödenek her ayın 15'i ile beraber hesaplara yatmaya başlıyor. 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak? Şeklindeki sorular bu noktada yanıt aramaya başladı. SMS ve e-Devlet gibi yöntemlerle ödemeler sorgulanabiliyor. İşte Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller ve detaylar...

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: 7 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Maaş ödemeleri genel olarak ay ortasından itibaren başlıyor ve il il yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: 7 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: 7 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: 7 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama sayfası: 7 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
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