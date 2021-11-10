Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Kasım 2021 Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!

Evde bakım maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleşen ödemeler, evinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler bulunan vatandaşlara sağlanıyor. Öte yandan "10 Kasım evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İl il ödenen bu yardımla ilgili açıklama için gözler Bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 10 Kasım 2021 Evde bakım maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı...