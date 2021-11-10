Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 10 Kasım 2021 Evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi!

Evde bakım maaşı ödemeleri için geri sayım başladı. Her ay düzenli olarak gerçekleşen ödemeler, evinde yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler bulunan vatandaşlara sağlanıyor. Öte yandan "10 Kasım evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İl il ödenen bu yardımla ilgili açıklama için gözler Bakanlıktan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. İşte 10 Kasım 2021 Evde bakım maaşı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı...
SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
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