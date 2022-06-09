Haberler Yaşam Haberleri EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 9 Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:39 Son Güncelleme: 9.6.2022 11:39

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 9 Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller açıklanıyor! 8 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

İl il yatan ödemelerle ilgili olarak Kasım ayının ilk günlerinden itibaren "8 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. Ödemeler bilidiği üzere il il Aile ve Sosyal güvenlik bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. Ay ortasına doğru sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Henüz ödemeler başlamadı. Peki, Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar...

Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişilere bakmakla yükümlü olan ve evde bakım maaşı ödeneğinden faydananan binlerce vatandaş ödeme tarihlerini bekleyişe geçti. Bilindiği üzere bu ödenek her ay il il yapılıyor. Öte yandan "Haziran ayı Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, yatan iller hangileri?" soruları da yanıt aramaya başladı. İşte 8 Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi ve sorgulama ekranı...

Evde bakım maaşı yatan iller açıklanıyor! 8 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

Maaş ödemeleri genel olarak ay ortasından itibaren başlıyor ve il il yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Evde bakım maaşı yatan iller açıklanıyor! 8 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller açıklanıyor! 8 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

Evde bakım maaşı yatan iller açıklanıyor! 8 Haziran 2022 Evde bakım maaşı yatan iller hangileri, yattı mı, ne zaman yatacak?

Bakım ödemesinin yanında yaşlının kendisine de maaş veriliyor. Bunun için de bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Yaşlılığı nedeniyle herhangi bir işte çalışamayan ve geliri olmayanlara bağlanan maaş halk arasında 65 yaş aylığı olarak biliniyor.

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EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK? 9 Haziran 2022 evde bakım maaşı yatan iller SMS ve e-Devlet sorgulama ekranı!
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