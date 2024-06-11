Evde çalınır korkusuyla yanında taşıdığı parayı parkta unuttu

Yıldırım ilçesinde yaşayan ve bir süredir birikim yapan Meryem H, 2 Haziran günü dışarıya çıkarken biriktirdiği 170 Bin TL'yi yanına aldı. Evde çalınır endişesi duyan genç kadın, parayı koyduğu çantayı bir poşete koyarak Kaplıkaya Cazibe merkezine gitti. Burada parkta bir süre oturan Meryem H, daha sonra para dolu çantayı bankta unutup parktan ayrıldı. Kısa süre sonra çantanın yokluğunu fark eden kadın hemen parka koştu ancak oturduğu bankta poşet içindeki çantayı bulamadı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Panikle hemen Emniyetin yolunu tutan Meryem H, polis ekiplerine durumu anlattı. Harekete geçen Yıldırım Emniyet müdürlüğü ekipleri, çevredeki onlarca güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde bir kadının para dolu çantanın bulunduğu poşeti alarak parktan ayrıldığını tespit etti. Yapılan araştırmalarda çantayı alan kadının Ghalia J. olduğunu belirledi. Paraların bir kısmı bulunurken, bir kısmının ise Ghalia J. tarafından dövize ve altına çevrildiği öğrenildi. Ghalia J tutuklandı.