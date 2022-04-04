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Giriş Tarihi: 4.4.2022 11:10 Son Güncelleme: 4.4.2022 11:19

Evde çıkan yangında 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti

BERKAN ÇETİN BERKAN ÇETİN
Evde çıkan yangında 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Uşak’ta karı kocanın yaşadığı müstakil evde meydana gelen yangında 70 yaşındaki adam yanarak hayatını kaybetti. Eşi ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

Yangın, Uşak'ın Ulubey ilçesine bağlı Hasköy köyünde meydana geldi. 70 yaşındaki Şaban ve 67 yaşındaki Neslihan Sunar çiftinin yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında evde bulunan Sunar çiftinden Neslihan Sunar, vatandaşların yardımıyla evden çıkartıldı. Ancak, vatandaşlar Şaban Sunar'a ulaşamadı. Evden hafif yaralı olarak çıkartılan Neslihan Sunar, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürülmesinin ardından Şaban Sunar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Sunar'ın cenazesi otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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Evde çıkan yangında 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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