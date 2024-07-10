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Giriş Tarihi: 10.7.2024 09:05 Son Güncelleme: 10.7.2024 09:13

Evde çıkan yangında anne ve oğlu yanarak can verdi

Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında Ayşe Yıldırım (80) ve oğlu Enes Yıldırım (45) yanarak can verdi.

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Evde çıkan yangında anne ve oğlu yanarak can verdi

Yangın, sabah 07.00 sıralarında ilçeye bağlı Karacadağ Mahallesinde yaşandı. Yıldırım ailesinin evlerinden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. Alevlere hemen müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Evi kontrol eden ekipler Ayşe Yıldırım ve oğlu Enes Yıldırım'ın yanmış cesetleri ile karşılaştı. Anne ve oğlunun cenazeleri olay yeri incelemelerinin ardından morga kaldırılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Evde çıkan yangında anne ve oğlu yanarak can verdi
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