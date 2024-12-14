Evde çıkan yangında yanarak öldü

İlçeye bağlı Dere Mahallesi'nde Ali Mustafa Deniz'e ait evde sobadan kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangını fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, evin içerisinde yaptığı kontrolde Ali Mustafa Deniz'in yanmış cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.