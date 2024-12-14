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Giriş Tarihi: 14.12.2024 15:41 Son Güncelleme: 14.12.2024 16:34

Evde çıkan yangında yanarak öldü

Konya’nın Bozkır ilçesinde bir evde çıkan yangında 54 yaşındaki Ali Mustafa Deniz hayatını kaybetti.

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Evde çıkan yangında yanarak öldü

İlçeye bağlı Dere Mahallesi'nde Ali Mustafa Deniz'e ait evde sobadan kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Yangını fark eden komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, evin içerisinde yaptığı kontrolde Ali Mustafa Deniz'in yanmış cesediyle karşılaştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz'in cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

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Evde çıkan yangında yanarak öldü
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