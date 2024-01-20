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Giriş Tarihi: 20.1.2024 12:53 Son Güncelleme: 20.1.2024 13:15

Evde doğalgaz patlaması: 1’i ağır 4 yaralı

Konya’nın Seydişehir ilçesinde evin mutfak kısmında doğal gazdan kaynaklı olduğu ileri sürülen patlamada, 1'i ağır, 4 kişi yaralandı. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Evde doğalgaz patlaması: 1’i ağır 4 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Alaylar 2 Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Karaaslan ailesi mutfak kısmında bulundukları sırada, iddiaya göre doğalgaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.

Bu sırada mutfakta olan Ahmet Karaaslan, eşi Meral ve kızları Yaren Karaaslan ile Vahdettin Altunbaş yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Uzman ekiplerde binanın doğalgazını kesti. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Vahdettin Altunbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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Evde doğalgaz patlaması: 1’i ağır 4 yaralı
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