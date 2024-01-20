Evde doğalgaz patlaması: 1’i ağır 4 yaralı

Olay, ilçeye bağlı Alaylar 2 Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Karaaslan ailesi mutfak kısmında bulundukları sırada, iddiaya göre doğalgaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.

Bu sırada mutfakta olan Ahmet Karaaslan, eşi Meral ve kızları Yaren Karaaslan ile Vahdettin Altunbaş yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Uzman ekiplerde binanın doğalgazını kesti. Vücutlarında yanıklar oluşan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Vahdettin Altunbaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Soruşturma sürüyor.