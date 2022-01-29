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Giriş Tarihi: 30.1.2022

Evde elektrik olmadığı için hastanede mahsur kaldı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Evde elektrik olmadığı için hastanede mahsur kaldı

KOAH hastası Yüksel Mustak, ruhsatı iptal edilen evinde elektriği kesildiği için hastaneden çıkarılıp eve getirilemiyor

KOAH hastası 4 çocuk babası Yüksel Mustak (59), üstüne bir de Kovid-19'a yakalandı. Kovid- 19'u yense de yüzde 10 çalışan akciğerleri yüzde 5 çalışmaya başladı. Durumu giderek ağırlaşınca çocukları tarafından Denizli'deki Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Günde 16 saat oksijen konsantratör cihazına bağlı olarak yaşamını sürdüren Yüksel Mustak, yaşamının son günlerini evinde geçirmek istiyor. Talihsiz adamın imar affından yararlandığı ve cezasını ödediği evinin balkonunu bir kişinin CİMER'e şikâyet etmesi nedeniyle 3 yıl önce evinin ruhsatı iptal edildi. Ardından da elektriği kesildi. Mustak da çözümü kredi çekerek güneş enerjisi sistemi yaptırmakta buldu. Ancak güneş enerjisi sistemi Mustak'ın günde 16 saat bağlı olması gereken oksijen konsantratör cihazını sadece yarım saat çalıştırabiliyor ve yetersiz alıyor. Mustak'ın hurdacılık yapan oğlu Serdar Mustak (38), "Babam, 'Ölürsem evimde öleyim' diyerek, son günlerini evinde geçirmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a da faks çekip derdimizi anlattım. Bizim sorunumuzu sadece Cumhurbaşkanımız çözebilir. Bu nedenle kendisinden yardım istiyoruz. Kaymakam ve vali bey kiralık başka bir daireye götürmek istediler. Ancak babam kendi evini istiyor. İkna edemiyoruz" diye konuştu.

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Evde elektrik olmadığı için hastanede mahsur kaldı
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