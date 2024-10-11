Evde kadın vuruldu ihbarı yapmıştı: Eşini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti!

Olay bugün saat 10.00 sıralarında Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde polisi arayan bir erkek şahıs evde yanlışlıkla bir kadın vurduğunu söyledi. Bu ihbar üzerine ilçe ekipleri hızla olay yerine gitti. Bu ihbarla birlikte sağlık ekiplerine de haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri, evin içerisinde 47 yaşındaki Güler Muslu'yu silahla vurulmuş olarak buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karın kısmından yediği kurşunla yaralanan kadının olay yerinde öldüğü tespit edildi.

EŞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kısa çalışmada, evde bulunan ve Güler Muslu'nun eşi olan 48 yaşındaki Adem Muslu gözaltına alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet büro Amirliği ekipleri, gözaltına aldığı Adem Muslu'nun olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı da incelemek üzere el koydu.

YANLIŞLIKLA OLDU

Göz altına alınan Adem Muslu, eve gelen polislere, silahla oynarken ateş aldığını ve eşini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti. Yapılan incelemede, karı kocanın evde yalnız oldukları çocukların ede olmadığı zamanda olayın gerçekleştiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.