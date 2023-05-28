Evde Kelebek Neden Olur? Evde Güve ve Küçük Kelebek Çıkması Neye İşarettir, Nereden Gelir?

Evde kelebek neden olur, özellikle ev hanımlarının merak ettiği bir sorudur. Evde kelebek olması ne anlama gelir araştırması da bu kapsamda ev hanımları tarafından yapılır. Evinizde kelebek gördüğünüzde bu durum bir kısım yanlış uygulamalara işaret olabilir. Peki, evde kelebek çıkması neye işarettir? Alınacak bir kısım basit tedbirler ile sorunun üstesinden gelmek mümkündür. Evde küçük kelebek neden olur sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Evde Kelebek Neden Olur?

Evinizde kelebek görüyorsanız, evinizde sakladığınız bakliyat çeşitlerinde güve oluşmuş demektir. Nohut, mercimek, bulgur gibi bakliyat ürünlerinin saklama koşulları çok önemlidir. Bu gıda ürünlerini ağzı açık şekilde muhafaza ederseniz kısa süre içerisinde bu ürünlerde güve oluşumu gözlemlenir. Sıcak hava ve nemi seven güveleri ev ortamında görmeniz can sıkıcı olabilir.

İlk etapta küçük böcek şeklinde görülen güveler zaman içerisinde kelebeğe dönüşür ve uçmaya başlar. Bir anda çoğalabilen kelebekler mutfak ya da giyecek dolaplarınızı sarabilir. Güve oluşan gıdaların bozulmaya yüz tuttuğunu söyleyebiliriz.

Evde Kelebek Çıkması Neye İşarettir?

Evde çok miktarda kelebek görmeniz güvelenmenin işaretidir. Bakliyat ürünlerini uygun saklama koşullarına muhafaza ettiğinizde sorunun üstesinden gelmeniz mümkündür. Bakliyat çeşitlerinin azı kapalı kaplarda ya da orijinal ambalajında muhafaza edilmesi, sorunun üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.

Zaman zaman giyeceklerde de güve sorunu ile karşılaşabilirsiniz. Giyecek dolaplarınıza naftalin koymanız, güve sorununun ortadan kalkmasında etkili olacaktır. Ayrıca güve ihtimali olan gıda kavanozlarının içine defne yaprağı koymanız da güve oluşumunu engelleyecektir.