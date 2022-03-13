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Giriş Tarihi: 13.3.2022 14:42 Son Güncelleme: 13.3.2022 15:17

Evde mahsur kalan 2 çocuk için itfaiye seferber oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Evde mahsur kalan 2 çocuk için itfaiye seferber oldu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kilitli evde mahsur kalan 2 çocuğun imdadına yetişti.

Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde bir binanın 5. katında annelerinin evde yalnız bıraktığı çocuklar, kapıyı açmaya çalışırken kendilerini kilitleyerek evde mahsur kaldı.

Komşuların bildirmesi üzerine olay yerine gelen anne de kapıyı açamayınca İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine haber verildi.
Olay yerine kısa sürede intikal eden ekipler, yaşları 1,5 ve 9 olan 2 çocuğu yangın merdiveniyle balkondan alarak kurtardı.
İtfaiye ekiplerince ailelerine teslim edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Evde mahsur kalan 2 çocuk için itfaiye seferber oldu
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