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Giriş Tarihi: 13.1.2022 11:25 Son Güncelleme: 13.1.2022 11:25

Evde ölü bulundu

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Evde ölü bulundu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine yalnız yaşayan diyabet hastası 30 yaşındaki genç kadın, yatağında ölü bulundu.

Kümbet Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan 2 katlı bir evin giriş katında tek başına yaşayan Meryem Nacar'dan haber alamayan komşuları, kapıyı açıp içeri girdiklerinde genç kadını evin içinde hareketsiz şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Nacar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Nacar'ın cansız bedeni, otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Nacar'ın cenazesinin Ekinözü ilçesine bağlı Çiftlikkale köyünün Davutlar Mezrasında toprağa verileceği öğrenildi. Meryem Nacar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evde ölü bulundu
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