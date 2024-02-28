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Giriş Tarihi: 28.2.2024 09:49 Son Güncelleme: 28.2.2024 10:08

Evde oyun oynarken camdan düşen çocuk kurtarılamadı

Bursa’da evin oturma odasındaki koltukta oyun oynayan 11 yaşındaki Şefika Ç, dengesini kaybetti. Cama tutunmaya çalışan çocuk, camın kırılmasıyla birlikte 3’ncü kattan beton zemine düştü. Ağır yaralanan Şefika Ç. kurtarılamadı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Evde oyun oynarken camdan düşen çocuk kurtarılamadı

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Caddesinde bulunan 3'ncü kattaki evlerinde oyun oynayan Şefika Ç, camın önündeki koltukta dengesini kaybetti. O sırada kapalı olan cama tutunmak isterken cam aniden patladı. Talihsiz çocuk kırılan camdan yaklaşık 10 metre aşağıya beton zemine başının üzerine düştü. Hemen aşağı inen ailesi, kızlarını kanlar içinde görünce şoka girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu hemen en yakın özel hastaneye kaldırdı. Buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen Şefika Ç, hayatını kaybetti. Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Evde oyun oynarken camdan düşen çocuk kurtarılamadı
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