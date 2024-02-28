Evde oyun oynarken camdan düşen çocuk kurtarılamadı

Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Caddesinde bulunan 3'ncü kattaki evlerinde oyun oynayan Şefika Ç, camın önündeki koltukta dengesini kaybetti. O sırada kapalı olan cama tutunmak isterken cam aniden patladı. Talihsiz çocuk kırılan camdan yaklaşık 10 metre aşağıya beton zemine başının üzerine düştü. Hemen aşağı inen ailesi, kızlarını kanlar içinde görünce şoka girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı çocuğu hemen en yakın özel hastaneye kaldırdı. Buradaki doktorların tüm müdahalesine rağmen Şefika Ç, hayatını kaybetti. Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.