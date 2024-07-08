Evde paketleme işi yalanıyla bin kişiyi 100 milyon dolandıran çete çökertildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilerin sosyal medya ve online web siteleri üzerinden "evde ek iş, evde paketleme işi" ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen mağdurlardan "kapora, sigorta ve veri ücreti" adı altında para talep ettikleri tespit edildi.

RESMİ KURUM LOGOSU BİLE KULLANMIŞLAR

Çete üyelerinin mağdurları kandırabilmek ve işlemleri yasal gibi gösterebilmek için sahte olarak düzenledikleri belgelere resmi kurum logosu koydukları belirlendi. Sahte şirket isimleri kullanan dolandırıcılık çetesinin hedef kitle olarak genellikle ev hanımlarını seçtikleri öğrenildi. Aynı yöntemle İzmir'de 17 vatandaşı 1 milyon 250 bin lira dolandıran şüphelilerin ülke genelinde bin kişiyi 100 milyon lira dolandırdıkları anlaşıldı.

70 ÇETE ÜYESİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kimlikleri tespit edilen 70 çete üyesi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital meteryale ve suç unsurlarına el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.