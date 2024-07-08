‘Evde paketleme’ vaadiyle vurgun

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Elazığ, Niğde, Edirne ve İzmir merkezli 25 ilde düzenlenen 'Sibergöz-50' operasyonlarında 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Cinsel taciz' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarını işledikleri belirlenen toplamda 98 şüpheli yakalandı. Niğde Jandarma Komutanlığının operasyonunda şüphelilerin, sosyal medya üzerinden özel fotoğraf paylaşan kişileri, paylaştıkları fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit ederek, Edirne'de ise yine sosyal medyadaki sohbet odalarında ücret karşılığı özel fotoğraf gönderme vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı saptandı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığının çalışmalarında; banka hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 11 şüphelinin sosyal medya üzerinden "Evde Sabun Paketleme İşi" adı altında yüzlerce kişiyi dolandırdığı tespit edildi. Dolandırıcıların tuzağına düşen Z.K. adlı kadın şikayetinde; başvuru yaptığı firmanın kaparo ve vergi adı altında 4 bin 420 lira istediğini, ardından para istemeye devam ettiğini anlattı. İşi almaktan vazgeçtiğini söylediğinde de iş akdi feshi için 8 bin 970 lira ücret istenen kadın, tazminat davasıyla tehdit edildiğini aktardı. Bir paketleme dolandırıcılığı da İzmir'de tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bin kişiyi, toplamda 100 milyon lira dolandıran 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin İzmir merkezli 12 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.