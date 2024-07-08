“Evde sabun paketleme” vaadiyle vurgun... Dolandırıcıların hesaplarında 364 milyon işlem hacmi çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Elazığ, Niğde ve Edirne merkezli Adana, Diyarbakır, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Amasya, Ankara, İzmir, Kastamonu ve Muğla'da 'Sibergöz-50' operasyonları düzenlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Çevrim içi çocuk müstehcenliği', 'Cinsel taciz' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarını işledikleri belirlenen, banka hesaplarında 364 milyon lira işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu, çok sayıda bilgisayar, telefon, simkart, taşınabilir bellek ve banka ve kredi kartı ele geçirildi.

EVDE PAKETLEME İŞİYLE VURGUN

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elazığ merkezli Adana, Diyarbakır ve Mersin'de yakalanan 11 şüphelinin, sosyal medya uygulaması üzerinden "Evde Sabun Paketleme" işi yaparak para kazanma vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdığı belirlendi. Z.K. isimli kadın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla dolandırıcıların insanları nasıl tuzağa düşürdüğünü detaylarıyla anlattı. Evde sabun paketleme işi için internet üzerinden sosyal medyadan firmaya başvuru yaptığını, adını, soyadını, ikamet adresini, telefon numarasını, kimlik ve IBAN bilgilerimi firmaya verdiğini belirterek "550 lira kapora talep ettiler. Sonra vergi tutarı olarak 3 bin 870 lira istediler. Sonra ikinci adım olarak 7 bin 560 lira yatırmam gerektiği ve 3. adım olarak tekrar 13 bin lira istediler. Ben iptal etmek istediğimi belirttim. Bunun üzerine iş akdini feshettiğimiz için 8 bin 970 lira ödeme yapmam gerektiğini, sonrasında iade yapılacağını söylediler. Bunu ödemeyeceğimi, önce iadeyi almak istediğimi söyleyince 'tazminat davası açarız, adli işlem başlar ve ayrıca dosya masrafı da eklenir" diye tehdit edildiğini anlattı.

"ÖZEL FOTOĞRAF GÖNDERECEĞİZ"

Niğde Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı siber operasyonda ise sosyal medya platformları üzerinden bazı sayfalara üye olan ve resim paylaşan şahıslarla iletişim kuran dolandırıcıların bu kişilerden elde ettikleri görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit edip, dolandırdığı belirlendi. Edirne'de ise dolandırıcıların sosyal medya platformlarında oluşturdukları sohbet odaları üzerinden iletişim kurdukları kişilere ücret karşılığında özel fotoğraflarını gönderme vaadiyle dolandırdığı belirlendi.