Evde Söz Tepsisi Süsleme - Tülle Nişan ve Söz Tepsisi Nasıl Süslenir, Malzemeleri Nereden Alınır?

Dünya evine girecek olan kişiler, evde söz tepsisi nasıl yapılır diye merak edebilir. Ne olduğunu bilmeyenler, nişan tepsisi ne işe yarar diye düşünebilir. Söz merasiminin mütevazi bir organizasyon olmasını arzulayanlar, evde nişan tepsisi süsleme hakkında ayrıntıları öğrenmek isteyebilir. Nişan tepsisi süsleme malzemeleri nereden alınır ve nasıl düzenlenir diyenler vardır. Söz tepsisi süsleme örnekleri, nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında yardımcı olur. Söz tepsisi nasıl hazırlanır?

Evde Söz Tepsisi Nasıl Yapılır?

Nişan veya söz tepsisi, yüzük takma merasimi sırasında kullanılan önemli bir aksesuardır. Bu bakımdan, özellikle genç kızlar için ayrı bir yere sahiptir. Hayatlarının en önemli anlarından biri olan nişan esnasında, kurdele ile birbirine bağlanmış olan yüzüklerin ve makasın getirildiği bir tepsidir. Bu bakımdan, birçoğu tarafından son derece gösterişli ve özenli olması istenir. Söz veya nişan töreni bir mekanda veya evde olsun fark etmez, özellikle erkek tarafını yakından ilgilendiren bir parçadır. Bu yüzden, çoğu kişi söz tepsisi hazırlamanın inceliklerini merak eder. Bunun için ilk başta edinilmesi gereken bazı malzemeler bulunur. Adetlere göre nişan tepsisini erkek tarafı hazırlar. Bu tepsi genellikle işlemeli ve gümüştendir. İçerisinde, nişanlanacak kişilerin isimlerinin yazdığı yüzükler, makas, çiçek, çikolata ve isteğe bağlı olarak tül, dantel ve boncuk gibi süs objeleri bulunur. Tepsi gümüş olabileceği gibi altın veya ahşap da tercih edilebilir. Nasıl düzenlenir diyenlerin, örnekleri incelemesi yararlı olabilir.

Söz Tepsisi Süsleme Malzemeleri Nereden Alınır?

Neredeyse her yerde nişan tepsisi hazırlamak için gereken aksesuarlar bulunur. Kuyumculardan yüzükleri, gümüşçülerden veya el işçiliği ürünler satan mekanlardan tepsiyi, çiçekçilerden gösterişli çiçek aranjmanları, pastanelerden çikolata veya isteğe bağlı olarak farklı tatlıları, züccaciyelerden değişik süs objeleri, tuhafiyecilerden boncuk, dantel ve tül gibi malzemeleri bulmak mümkündür. İstanbul'da Eminönü gibi yerlerde bu tarz ürünlere ulaşmak oldukça kolaydır. Ek olarak, hiçbir yere gitmeden internet üzerinden de bu malzemeler sipariş edilebilir.