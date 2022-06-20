Kayseri'de bir istihbaratı değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imali ve ticareti yapılan bir eve operasyon düzenledi.

M.G'ye ait eve giren ekipler, evin kenevir yetiştirmek için seraya çevrildiğini gördü. Evde yapılan aramalarda esrar bitkisi imali için düzenek ve düzenek içerisinde 1 ışık ölçer, 1koruyucu çadır, 1 ölçüm cihazı, 15 fan, 9 LED ışık, 3 havalandırma borusu, 1 nemlendirme cihazı, 7 kenevir bitkisi yetiştirme amaçlı kimyasal ilaç ile 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ayrıca 30 gram eroin, 4 gram metamfetamin, 72 sentetik hap, 6 gram esrar ile 1 hassa terazi bulundu.

Evde uyuşturucu serasına polis baskını | Video

Uyuşturucu maddelere ve düzeneklere el konulurken, ev sahibi M.G ise uyuşturucu madde ticareti yapmak ve imal etmek suçundan gözaltına alındı.