Evde yalnız yaşayan Berke ölü bulundu

İstanbul'un Kâğıthane ilçesinde meydana gelen olayda kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki Berke İnce, evinde ölü bulundu. Talatpaşa Mahallesi Karakol Sokak'taki evlerinde yaşayan İnce'nin cansız bedeni, inşaat işleriyle uğraşan babasının şehir dışında olduğu sırada, oğluna ulaşamaması sonucu evde yapılan kontrolde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri nöbetçi cumhuriyet savcısıyla birlikte olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından Berke İnce'nin cenazesi İstanbul Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Berke İnce'nin anneve babasının boşandığı, babasıyla aynı evde kaldığı, ancak olay sırasında babasının şehir dışında olduğu öğrenildi. Aşırı kiloları nedeniyle diyabet (şeker) hastası olduğu öğrenilen gencin, kesin ölüm nedeni otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.