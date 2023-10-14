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Giriş Tarihi: 14.10.2023 11:10 Son Güncelleme: 14.10.2023 11:31

Evde yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış halde ölü bulundu

İstanbul Fatih'te evinde yalnız yaşayan Zülay Öz evinin mutfağında boynu kırılmış şekilde ölü olarak bulundu. Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Evde yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış halde ölü bulundu

İstanbul Fatih'te Derviş Ali Mahallesi, Yeşilce Direk Sokak'ta önceki gün saat 19.00 sıralarında 5 katlı binanın 4'üncü katında yalnız yaşayan Zülay Öz'den haber alamayan komşuları, 112 ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren polis ekipleri, Öz'ün mutfakta cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından, boynunun kırılması sonucu öldüğü tahmin edilen Öz'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili evin çevresinde güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

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Evde yalnız yaşayan kadın boynu kırılmış halde ölü bulundu
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