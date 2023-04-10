Evde yangın dehşeti 5 yaşındaki Eylül öldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Canyakar ailesinin yaşadığı 11 katlı binanın 6'ncı katında sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireyi saran yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından önce babanın bir çocuğunu alarak okula götürdüğü, anne Şerife Canyakar ile çocukları Hacı Mehmet (11) ile Eylül'ün (5) evde oldukları öğrenildi.Çocuklardan balkona çıkmayı başaran Hacı Mehmet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken minik Eylül ise hayatını kaybetti. Eylül'ü kurtarmak için alevler içindeki odaya giren anne ise ağır yaralandı. Dumandan zehirlenen Hacı Mehmet ile vücudunda ağır yanıklar oluşan anne, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eve giren itfaiye ekipleri, Eylül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Minik Eylül'ün cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.