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Giriş Tarihi: 11.4.2023

Evde yangın dehşeti 5 yaşındaki Eylül öldü

Kayseri’de bir evde çıkan yangında balkona çıkmayı başaran 11 yaşındaki Hacı Mehmet kurtarıldı. 5 yaşındaki Eylül hayatını kaybederken onu kurtarmak isteyen annesi ağır yaralandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Evde yangın dehşeti 5 yaşındaki Eylül öldü
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Canyakar ailesinin yaşadığı 11 katlı binanın 6'ncı katında sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm daireyi saran yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından önce babanın bir çocuğunu alarak okula götürdüğü, anne Şerife Canyakar ile çocukları Hacı Mehmet (11) ile Eylül'ün (5) evde oldukları öğrenildi.



Çocuklardan balkona çıkmayı başaran Hacı Mehmet itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken minik Eylül ise hayatını kaybetti. Eylül'ü kurtarmak için alevler içindeki odaya giren anne ise ağır yaralandı. Dumandan zehirlenen Hacı Mehmet ile vücudunda ağır yanıklar oluşan anne, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Eve giren itfaiye ekipleri, Eylül'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Minik Eylül'ün cesedi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Evde yangın dehşeti 5 yaşındaki Eylül öldü
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