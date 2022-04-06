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Giriş Tarihi: 7.4.2022

Evdeki böcek ilacını yiyen Ömer komada

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Evdeki böcek ilacını yiyen Ömer komada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki Ömer Faruk Ö., annesinin farelerden kurtulmak için buzdolabının arkasına yerleştirdiği jel halindeki fare zehrini buldu. Annesi tarafından ilacı yerken bulunan küçük çocuk bir süre sonra fenalaştı. Hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan minik Ömer Faruk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Evdeki böcek ilacını yiyen Ömer komada
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