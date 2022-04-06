Evdeki böcek ilacını yiyen Ömer komada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yaşındaki Ömer Faruk Ö., annesinin farelerden kurtulmak için buzdolabının arkasına yerleştirdiği jel halindeki fare zehrini buldu. Annesi tarafından ilacı yerken bulunan küçük çocuk bir süre sonra fenalaştı. Hemen İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk, durumu ağırlaşınca Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan minik Ömer Faruk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.