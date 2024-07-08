Evdeki kasadan 360 bin liralık altın çalan 3 hırsız kadından 1’i yakalandı

Adana'da 3 kadın hırsız, girdikleri apartmandaki dairelerin zillerine rast gele basarak evde birisinin olup olmadığını kontrol etti. Şüpheliler, banka kartıyla kapının kilidini kaydırarak eve girdi. İçin de 360 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı boşaltan zanlılar, kayıplara karıştı. Şüphelilerin, binaya giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları ise bulunamadı. İfadesinde, "Ben bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" diyen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
ZİLE BASARAK EVLERİ KONTROL ETTİLER
Olay, 14 Haziran'da Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerini eşarp ile gizleyen 3 kadın şüpheli, bir apartmanın zillerine basarak dairelerin boş olup, olmadığını kontrol etti. Binaya giren şüpheliler, evde olmadığını anladığı Halil İbrahim D.'nin (20) 9'uncu kattaki dairesine çıktı. Şüpheliler, kilitli olmayan kapıyı kart ile açarak daireye girdi. İçeride keşif yapan şüpheliler, yatak odasındaki anahtarı üzerinde bulunan çelik kasayı açıp, 360 bin lira değerindeki ziynet eşyasını poşete doldurup, kaçtı.
ALTINLAR BULUNAMADI
Şüphelilerin, binaya giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Eve döndüğünde ziynet eşyalarının çalındığını fark eden Halil İbrahim D., durumu polise ihbar etti. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı. Polis, belirlenen adreslere yaptığı baskında; 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları ise bulunamadı.