Evdeki kasadan 360 bin liralık altın çalan 3 hırsız kadından 1’i yakalandı

Adana'da 3 kadın hırsız, girdikleri apartmandaki dairelerin zillerine rast gele basarak evde birisinin olup olmadığını kontrol etti. Şüpheliler, banka kartıyla kapının kilidini kaydırarak eve girdi. İçin de 360 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan kasayı boşaltan zanlılar, kayıplara karıştı. Şüphelilerin, binaya giriş ve çıkış anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Ev sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen polis, 'hırsızlık' suçundan çok sayıda kaydı bulunan Başak Ç.'yi (29) gözaltına aldı. Diğer şüpheliler ile çalınan ziynet eşyaları ise bulunamadı. İfadesinde, "Ben bu mahalleye hiç gitmedim. Görüntülerdeki kişi ben değilim, hırsızlık yapmadım" diyen Başak Ç., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Firari 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.