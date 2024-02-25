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Giriş Tarihi: 25.2.2024 13:16 Son Güncelleme: 25.2.2024 13:36

Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü

Adana’da Selahattin Şanlı, evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı’yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü

Adana'da 26 yaşındaki Selahattin Şanlı, evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyi Mehmet Sinan Şanlı'yı (28) çıkan tartışmada öldürdü.

DEFALARCA BIÇAKLADI

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Mehmet Sinan Şanlı, evdeki televizyonu satmak istedi. Kardeşi Selahattin Şanlı karşı çıktı, ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Selahattin Şanlı, mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Ağabey Şanlı kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi kaçtı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Sinan Şanlı, kurtarılamadı. Kaçan şüpheli, evine yakın bir sokakta yakalanıp, gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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Evdeki televizyonu satmak isteyen ağabeyini öldürdü
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