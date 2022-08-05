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Giriş Tarihi: 6.8.2022

Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı

İstanbul Bakırköy’de, yaşlı bir kadın ile iki engelli oğlunun yaşadığı evden 4 kamyon çöp çıkarıldı

Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı
İstanbul Bakırköy'de bir kadın ile iki engelli oğlunun yaşadığı evden kötü kokuların gelmesi üzerine komşuları şikâyet etti. Yetkililer geldikleri evin çöple dolu olduğunu gördü. Anne ve oğulları devlet tarafından koruma altına alınırken evi temizleyen görevliler 4 kamyon çöp çıkardı. Temizlik çalışmaları yaklaşık 8 saat sürdü. Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın 2. katından gelen kokulardan rahatsız olan komşular şikâyette bulundu. İhbar üzerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, evin çöple dolu olduğunu ve içinde üç kişinin yaşadığını fark etti. Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadını ve zihinsel engelli iki oğlunu tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemenin ardından olay yerine belediye temizlik ekipleri sevk edildi. Komşuları, yaşlı kadının ayağının kırık olduğunu, 60 ila 55 yaşlarındaki iki erkek oğlunun da zihinsel engeli bulunduğunu söyledi. Hastanedeki işlemleri devam eden aile bireylerinin devlet tarafından korunmaya alındığı öğrenildi. Evin bulunduğu yere gelen belediye ekipleri, evi temizlemeye başladı. Yaklaşık 8 saat süren temizlik çalışmalarının ardından evden 4 kamyon çöp çıkarıldı. Çöpün çıkarılmasından sonra ev belediye ekiplerince ilaçlandı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

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Evden 4 kamyon dolusu çöp çıktı
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