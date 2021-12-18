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Giriş Tarihi: 18.12.2021 14:56 Son Güncelleme: 18.12.2021 15:06

Evden çaldığı montları üst üste giyen hırsız yakalandı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Evden çaldığı montları üst üste giyen hırsız yakalandı

Şişli’de hırsızlık için girdiği evden çaldığı montları apartman girişinde üst üste giyen hırsız güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsızlık suçundan gözaltına alan üç kişiden M.F.D. daha önceki suç kaydı nedeniyle tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta oturan N.O.K'nin, evinden dizüstü bilgisayar, cep telefonu, kol saati, cüzdan ve 2 montun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerinden şüphelilerin bir otomobile bindiğini ve ardından bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldığını tespit etti. Polis, benzinlikte araçtan inen şüphelilerin kimliğini belirledi. Hırsızlık olayının gerçekleştiği Binada güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde şüpheli A.E'nin çaldığı 2 montu üst üste giymesi yer alıyor.



Çalışma başlatan ekipler, söz konusu aracı Bostan Mahallesi Sakızağacı Caddesi girişinde durdurdu. Otomobilde bulunan M.F.D ve A.E ile sürücü M.H.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.H.T. daha önce karıştığı bir suçtan dolayı tutuklandı. Diğer şüpheliler A.E ile M.F.D adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Evden çaldığı montları üst üste giyen hırsız yakalandı
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