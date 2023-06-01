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Giriş Tarihi: 1.6.2023 11:06 Son Güncelleme: 1.6.2023 11:25

Evden çıkarılan aileyi AFAD konteyner kente yerleştirdi

Şanlıurfa’da deprem sonrası kirada oturduğu evden çıkarılınca ailesi ile 3 ay bir düğün salonunda yaşayan İbrahim Çatak, oğlunun tedavisi için geldiği Adana’da konteyner kente yerleştirildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Evden çıkarılan aileyi AFAD konteyner kente yerleştirdi

Şanlıurfa'da deprem sonrası kirada oturduğu evden çıkarılınca ailesi ile 3 ay bir düğün salonunda yaşayan İbrahim Çatak, oğlunun tedavisi için geldiği Adana'da AFAD tarafından konteyner kente yerleştirildi. İbrahim Çatak, "Bütün imkanlarımız var, burası benim için saray gibi" dedi.

AFAD SAHİP ÇIKTI

İbrahim Çatak, eşi ve 5 çocuğuyla birlikte 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Şanlıurfa'da kirada oturduğu evlerinden çıkartıldı. Ailesiyle birlikte sokakta kalan İbrahim Çatak, yaklaşık 3 ay bir düğün salonunda yaşadı. Daha sonra doğuştan epilepsi hastası olan oğlu Aslan Çatak'ın (12) tedavisi için Adana'ya gelen Çatak, AFAD'a müracaat etti. İbrahim Çatak ve ailesi AFAD tarafından konteyner kente yerleştirildi.

BURASI SARAY GİBİ

İbrahim Çatak, "Şanlıurfa'da kiracıydım, ev sahibim oturduğu ev hasar alınca beni çıkartıp kendisi oturdu. Allah devletimizden razı olsun, bu konteyner bizim için bir saray. Burada bütün imkanlarımız var. Çocuğum epilepsi hastası, kulak arkasında kist mevcut. Tedavisi için il il gezdim. Evladımın hastalığına Adana'da derman bulundu. Ameliyat yapılacak. Aslan şu anda yürüyemiyor. Yürümesi dengesiz, destekli yürüyor. Hayrına bir tane evladıma akülü sandalye istiyorum. Yapandan yapmayandan da Allah razı olsun" dedi.

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Evden çıkarılan aileyi AFAD konteyner kente yerleştirdi
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