Evden eve nakliyat kamyonunda 19 kaçak göçmen yakalandı

Arnavutköy'de dün gece saatlerinde vatandaşlar, sokaklarında bulunan üzerinde 'Evden eve nakliyat' yazan kamyondan sesler geldğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 15 Afgan ve 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni araçtan indirdi. Organizatör Sercan D. de göçmenlerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Sercan D. Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken, 19 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. Sercan D.'nin ormanlık alanda buluştuğu kaçak göçmenleri para karşılığı yurtdışına kaçırma vaadinde bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin kamyonetin kasasında saklanan göçmenleri ara sokakları kullanarak Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a götürmeyi planladığı da tespit edildi.

Arnavutköy'de bir ara sokakta mola verdiği sırada Sercan D. ve 19 kaçak göçmenin yakayı ele verdiler.