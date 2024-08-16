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Giriş Tarihi: 16.8.2024 14:23 Son Güncelleme: 16.8.2024 14:44

Evden eve nakliyat kamyonunda 19 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul Arnavutköy’de kaçak göçmenleri Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a kaçırmaya çalışan 1 organizatör ile 19 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine ara sokakta durdurulan nakliye kamyonundan çıktı. 19 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edilirken, Organizatör Sercan D. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Evden eve nakliyat kamyonunda 19 kaçak göçmen yakalandı

Arnavutköy'de dün gece saatlerinde vatandaşlar, sokaklarında bulunan üzerinde 'Evden eve nakliyat' yazan kamyondan sesler geldğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 15 Afgan ve 4 Pakistan uyruklu kaçak göçmeni araçtan indirdi. Organizatör Sercan D. de göçmenlerle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Sercan D. Yavuz Selim Polis Merkezi'ne götürülürken, 19 kaçak göçmen İl Göç İdaresine teslim edildi. Sercan D.'nin ormanlık alanda buluştuğu kaçak göçmenleri para karşılığı yurtdışına kaçırma vaadinde bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin kamyonetin kasasında saklanan göçmenleri ara sokakları kullanarak Kırklareli üzerinden Bulgaristan'a götürmeyi planladığı da tespit edildi.

Arnavutköy'de bir ara sokakta mola verdiği sırada Sercan D. ve 19 kaçak göçmenin yakayı ele verdiler.

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Evden eve nakliyat kamyonunda 19 kaçak göçmen yakalandı
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