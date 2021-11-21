Evden işe gitmek için çıktı, bir anlık öfkesi başına dert oldu

Kocaeli Gebze İlçesinde, 18 Kasım 2021 günü meydana gelen olayda, evden işe gitmek için çıkan ve 402 Numaralı hatta binmek isteyen Şenol Bayraktar, 18:50'de geçen araca durması için el etti. Ancak iddiasına göre araç şoförü kendisini gördüğü halde, durmayarak yoluna devam etti. 10 dakika sonra gelen ikinci araca binen ve ilk aracın kendisini almaması nedeniyle söylenen Bayraktar, o sinirler "Neden durmuyorsunuz işe geç kalıyorum az önce geçen şerefsiz de durmadı" kelimelerini sarf etti. Bu kelimelere hiddetlenen araç şoförü, kendisinden önce geçen araç şoförünün babası olduğunu söyleyerek "Sen benim babama nasıl şerefsiz dersin" diyerek kendisi ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Bayraktar bu araçtan da indi. Bayraktar'ın iddiasına göre, son bindiği araçta ise inmek istediği durağa geldiğinde 2 kişi tarafından aniden saldırıya uğrayıp öldüresiye dövüldü.

İLK ARAÇ DURMADI

Bir manada kendisi de öfke ile kalkıp zarar ile oturan Şenol Bayraktar, yaşadıklarını şu şekilde anlattı: "18. Kasım günü, işe gitmek için her gün kullandığım toplu taşıma aracına binmek için evden çıktım. Dilovası'nda çalışıyorum. 402 Numaralı hatta binecektim. Her gün 18:50'de duraktn geçen aracı bekledim. Geldiğinde ise el edip binmeye çalıştım. Ancak araç durmayarak transit geçti. Durakta beklemeye devam ettim. İlk aracın peşinden yaklaşık 10 dakika sonra gelen araca bindim ve gayriihtiyari 'Neden durmuyorsunuz işe geç kalıyorum ez önce geçen şerefsizde durmadı' dedim. Bunun üzerine araç şoförü 'O benim babam, sen ona nasıl öyle dersin' şeklinde bağırıp küfür ve hakaretlerde bulundu. Ben de kendisinden özür dileyerek araçtan indim."

ÖLDÜRECEKLERDİ

Bir süre daha indiği durakta beklediğini iddia eden Bayraktar, "10 dakika sonra gelen araca bindim. Kartımı bastım. Şoför bana dönerek 'Nerde ineceksin' dedi. Ben de kendisine Dilovaso Gümrük durağında inceceğimi söyledim. Geçtim yerime oturdum. Ancak araç şoförü sürekli olarak bir telefon trafiğinde bulundu. Araç durağa geldiğinde ben inmek için hazırlandım. Benle birlikte 2 kişi daha inmek için hazırlandı. Tam kapıdan ineceğim esnada kafama yumruk attılar. Sendeleyip düştüm. Onlarla birlikte araç şoförü de araçtan inip bana vurmaya başladı. Bu esnada tartıştığım 2. araç şoförü de olay yerine geldi. Beni iki otobüsün arasında darp etmeye başladılar. Küfür ve hakaretler ettiler. O esnada inmiş olduğum aracın yolcuları araya girerek beni kurtardı. Yoksa öldüreceklerdi. Elmacık kemigim kırıldı. Beni oldukça ağır bir şekilde darp ettiler. Sırtlan gibi saldırdılar. Benim tek hatam gayriihtiyari tepki gösterirken ağzımdan çıkan "Şerefsiz" sözü oldu. Şikayetçi oldum. Adalet önünde hesap verecekler." dedi.