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Giriş Tarihi: 8.4.2024 11:38 Son Güncelleme: 8.4.2024 11:48

Evden işe gitmek için çıktı parkta cesedi bulundu

Bursa’da ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki Buğra Han D, parkta ölü bulundu. Talihsiz gencin yanında bir de tüfek bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Evden işe gitmek için çıktı parkta cesedi bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesinde bulunan bir parkın içinden geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir vatandaş gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri çimenler üzerinde yatan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polisin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 19 yaşındaki Buğra Han D. olduğu belirlendi. Olay yerin inceleme ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, 19 yaşındaki gencin cansız bedeni Savcılığın incelemesi sonucu Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer yandan ölen gencin olay yerine gelen anne ve babası sinir krizi geçirdi. Son zamanlarda psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen gencin sabah erken saate evden işe gitmek için çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Evden işe gitmek için çıktı parkta cesedi bulundu
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