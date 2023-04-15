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Giriş Tarihi: 15.4.2023 18:06 Son Güncelleme: 15.4.2023 19:46

Evden kaçan karısını ve aşığına kurşun yağdırdı bir kişi öldü.

Küçükçekmece’de, iddiaya göre eşinin akrabasına kaçan Hülya Ç. ilişki yaşadığı Nurullah Ç. ile birlikte silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Hülya Ç. eğilerek kurşunlardan kaçarken başından iki kurşunla vurulan Nurullah Ç. hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Evden kaçan karısını ve aşığına kurşun yağdırdı bir kişi öldü.

Olay, saat 13.10 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Hülya Ç., kocasının akrabası Nurullah Ç.'ye kaçarak bir süredir ilişki yaşıyordu. Bugün Hülya Ç. ve Nurullah Ç. el ele yürüdükleri sırada arkalarından koşarak gelen bir kişi önce Nurullah Ç.'nin kafasına 2 el ateş etti daha sonra ise kadına ateş ederek olay yerinden kaçtı. Hülya Ç. saldırganın silahı kendisine doğrultup ateşlediği anda eğilerek vurulmaktan kurtuldu. Bu sırada seken kurşun park halindeki bir araca isabet etti.

Haber verilmesi üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı Nurullah Ç., ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise, olay yerinde inceleme ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. İncelemenin ardından saldırganın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Hülya Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.Saldırıyı gerçekleştirilen kişinin Hülya Ç.'nin resmi nikahlı eşi olduğu öne sürülürken, şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar devam ediyor.

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Evden kaçan karısını ve aşığına kurşun yağdırdı bir kişi öldü.
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