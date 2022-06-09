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Giriş Tarihi: 9.6.2022 03:21 Son Güncelleme: 9.6.2022 03:40

Bursa'da yalnız yaşayan kadın evine ölü bulundu

AA
Bursa’da yalnız yaşayan kadın evine ölü bulundu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen 44 yaşındaki Hatice Aslan isimli kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü

Kocanaip Mahallesi'nde yaşayanlar, müstakil bir evden gelen kokular üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine eve gelen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içeride yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen bir kadın cesedi buldu.

Cesedin bu adreste bir süredir yalnız yaşayan Hatice Arslan'a (44) ait olduğu tespit edildi.

Kadının komşuları, Arslan'ın eve en son yaklaşık 2 hafta önce girdiğini gördüklerini söyledi.

Arslan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Bursa'da yalnız yaşayan kadın evine ölü bulundu
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