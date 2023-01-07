Eve 20 dakika kala ölüm

Gaziantep-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü, Diyarbakır- Silvan ilçesine bağlı Bağdere Köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybetti. Sağa sola savrulmaya başlayan otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada, otobüste bulunan bazı yolcular kırılan camdan dışarı fırladı.Kazada, Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), Veysel Bünul (35) ve 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirdi. 23 yaralı hastanelere sevk edildi. Aralarında bebek ve çocukların da yer aydığı bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu, otobüs şoförleri Mehmet Siraç Uluç ile Bezat Yıldız ve muavin Enis Pekşen'i gözaltına alındı. Çobanoğlu ve Uluç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaza sırasında yolcuların çoğunun uykuda olduğu belirtildi. Kazada ölenlerden Veysel Bünul hariç 4 kişinin 20 dakika sonra Silvan'da inecekleri öğrenildi.