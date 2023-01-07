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Giriş Tarihi: 8.1.2023

Eve 20 dakika kala ölüm

Diyarbakır’da kayganlaşan yolda, yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1’i bebek 5 kişi hayatını kaybederken 23 kişi yaralandı. Ölen 5 yolcudan 4’ü kaza olmasaydı 20 dakika sonra Silvan’da inecekti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Eve 20 dakika kala ölüm
Gaziantep-Ağrı seferini yapan yolcu otobüsü, Diyarbakır- Silvan ilçesine bağlı Bağdere Köyü yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybetti. Sağa sola savrulmaya başlayan otobüs yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen feci kazada, otobüste bulunan bazı yolcular kırılan camdan dışarı fırladı.



Kazada, Zahide Ceyhan (41), Dilber Çetinkaya (28), Seher Meygil (46), Veysel Bünul (35) ve 5 aylık Asel Meygil yaşamını yitirdi. 23 yaralı hastanelere sevk edildi. Aralarında bebek ve çocukların da yer aydığı bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtilirken, firma yetkilisi Hamza Çobanoğlu, otobüs şoförleri Mehmet Siraç Uluç ile Bezat Yıldız ve muavin Enis Pekşen'i gözaltına alındı. Çobanoğlu ve Uluç çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaza sırasında yolcuların çoğunun uykuda olduğu belirtildi. Kazada ölenlerden Veysel Bünul hariç 4 kişinin 20 dakika sonra Silvan'da inecekleri öğrenildi.

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