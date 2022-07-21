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Giriş Tarihi: 21.7.2022 11:45

Eve çağırıp öldürdüler! Cesedi yol kenarına attılar

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Ramazan Ordu (43), sosyal medyadan rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı T.Ö. (35) ve kocası S.Ö. (35) tarafından çağrıldığı evde sopyal darbedilerek, öldürüldü. Jandarma, karı-koca ve Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi gözaltına aldı.

DHA
Eve çağırıp öldürdüler! Cesedi yol kenarına attılar

Bolvadin'e bağlı Dipevler köyü köprüsü yolunda dün saat 09.00 sıralarında bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını görenler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan araştırma sonucu cansız bedenin Ramazan Ordu'ya ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi.



Araştırmanın ardından otomobille gelen biri kadın 2 kişinin Ramazan Ordu'nun cesedini yol kenarına atıp, olay yerinden uzaklaştığı belirlendi. Ekipler, T.Ö. ve kocası S.Ö. olduğu tespit edilen şüphelileri Dipevler köyünde gözaltına aldı. Jandarmada ifade veren karı-koca, Ramazan Ordu'yu sopayla darbederek, öldürdüklerini itiraf etti.

ARKADAŞI DA GÖZALTINDA

T.Ö.'nün Ramazan Ordu'nun kendisini sosyal medya ve cep telefonundan rahatsız ettiğini kocası S.Ö.'ye anlattığı, bunun üzerine çiftin plan yaparak Ramazan Ordu'yu eve davet ettikleri, 19 Temmuz'da Ordu'nun eve geldiğini söylediği ortaya çıktı. Daha sonra evde aralarında çıkan tartışmanın ardından da sopayla kendisini darbederek, öldürdükleri, ardından da cansız bedenini yol kenarına attıkları ortaya çıkarıldı. Jandarma, Ramazan Ordu'yu çiftin evine getiren arkadaşı V.K.'yi de gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Eve çağırıp öldürdüler! Cesedi yol kenarına attılar
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