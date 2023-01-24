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Giriş Tarihi: 24.1.2023 11:48 Son Güncelleme: 24.1.2023 12:50

Eve dönerken otomobil çarpan genç kız hayatını kaybetti

Trabzon'da dün akşam saatlerinde iş çıkışı eve gitmeye çalışan 23 yaşındaki Merve Kurt, yoldan karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Eve dönerken otomobil çarpan genç kız hayatını kaybetti

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, bir alışveriş merkezinde çalışan ve iş çıkışı yolun karşısına geçmek isteyen 23 yaşındaki Merve Kurt'a Trabzon'dan Rize istikametine gitmekte olan M.D. yönetimindeki otomobil çarptı. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kurt, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kurt yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.D, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Eve dönerken otomobil çarpan genç kız hayatını kaybetti
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