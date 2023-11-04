Eve geri dönmemişti: Orada ölü bulundu!

Aydın'ın Burharkent İlçesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Ulviye Öztürk, dün akşam saatlerinde işi olduğunu söyleyerek evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen kızlarından endişelenen ailesi, genç kadını aramaya başladı.