Eve geri dönmemişti: Orada ölü bulundu!

Aydın'ın Burharkent İlçesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Ulviye Öztürk, dün akşam saatlerinde işi olduğunu söyleyerek evden çıktı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Akşam saatlerinde eve dönmeyen kızlarından endişelenen ailesi, genç kadını aramaya başladı.
Sabah saatlerinde Menderes Köprüsü mevkiinde, yoldan geçen vatandaşlar genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Genç kadının ölüm haberi ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, Öztürk'ün kesin ölümü yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.