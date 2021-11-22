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Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:10 Son Güncelleme: 22.11.2021 10:25

Eve giderken saldırıya uğramıştı, 5 ay sonra hayatını kaybetti!

ABBAS ÇAKAR
Eve giderken saldırıya uğramıştı, 5 ay sonra hayatını kaybetti!

Kocaeli Gebze İlçesinde meydana gelen olayda, kendisini takip eden kişinin ormanlık alanda saldırısına uğrayan ve başına taşla vurulduğu için ağır yaralanan 17 yaşındaki Ayşegül Aydın, yaklaşık 5 aydır verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Gebze İlçesi Pelitli Mahallesinde 12 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan üzücü olayda, dershaneden evine dönmekte olan Ayşegül Aydın, evine birkaç yüz metre kala saldırıya uğradı. Olay sonrası genç kız hastaneye kaldırılırken, Jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar ve incelemeler sonucu, yabancı uyruklu A.M. (20) isimli kişinin, genç kızı dershaneden çıktıktan kısa bir süre takibe aldığı, evine doğru gitmekte olan genç kıza, evine birkaç yüz metre kala saldırdığı tespit edildi. Ayrıca Aydın'ın direnmesi üzerine yerden aldığı taş ile başına sert bir şekilde birkaç kez vurduğunu, bu darbeler sonucu Aydın'ın bayıldığını belirledi.

'ORMANDA BULDUM' DEDİ

Daha sonra kızı yol kenarına taşıdığı tespit edilen zanlının, yoldan geçen bir arabayı durdurup, genç kızı ormanlık alanda baygın bir halde bulduğunu söylediği, bu esnada Aydın'ın kardeşinin evden çıkıp olay yerine doğru gittiği ve ablasını kanlar içerisinde görünce babasına haber verdiği, öğrenildi. Olay yerine koşan Baba Metin Aydın'ın, kızını hastaneye götürmek için kendi arabasına bindirmek istediği esnada, olay yerine sağlık ekiplerinin ulaştığı ve yaralı kızı alarak özel bir hastaneye kaldırdığı belirlendi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Jandarmanın yapmış olduğu çalışmalar sonucu, güvenlik kameralarında elde edilen deliller doğrultusunda, genç kızı adım adım takip ederek saldırdığı tespit edilen A.M yakalanarak gözaltına alındı. Tamamlanan işlemleri sonrası Adli mercilere sevk edilen A.F tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaldırıldığı hastanede 5 aydır yaşam savaşı veren 17 yaşındaki Ayşegül Aydın'dan ise gece geç saatlerde acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç kızın cenazesinin ikindi namazında Gebze Pelitli Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

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Eve giderken saldırıya uğramıştı, 5 ay sonra hayatını kaybetti!
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