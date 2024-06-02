Eve Pitbull getiren oğlunu öldürdü

İzmir'de Ahmet Doğanoğlu (21) eve pitbull cinsi köpek getirdiği için babası Murat Doğanoğlu'yla (78) tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba Murat Doğanoğlu, ekmek bıçağıyla oğlu Ahmet Doğanoğlu'na saldırdı. Kanlar içerisinde kalan oğul Doğanoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay sonrası kaçan baba, bir kahvehanenin tuvaletinde yakalandı. Olay, Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 sokakta meydana geldi. Ahmet Doğanoğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Katil zanlısı babanın kaçarak girdiği kahvehanenin tuvaletinde kapıyı kilitleyerek teslim olmamak için polis ekiplerine direndi. Polis bir süre sonra tuvaletin kapısını kırıp, cinayet şüphelisi babayı gözaltına aldı. Suç aleti ile birlikte yakalanan Murat Doğanoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ahmet Doğanoğlu ise Eski Gaziemir Mezarlığı'nda toprağa verildi.