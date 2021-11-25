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Giriş Tarihi: 25.11.2021 14:33

Eve servis getiren kurye, apartman sakinini öldürdü

İHA
Eve servis getiren kurye, apartman sakinini öldürdü

Düzce’nin Aziziye Mahallesinde gece saatlerinde bir apartmana servis getiren kurye, başka bir apartman sakini ile girdiği kavgada 1 kişiyi bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Aziziye Mahallesinde bulunan bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Spor Sokak üzerinde bulunan bir dönerciden aldığı siparişi siteye getiren kurye, siparişi teslim etmesinin ardından arkadaşı ile birlikte binadan ayrılmak istedi. Bu esnada apartman sakinlerinden Fatih Beşiroğlu ile kurye arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kurye, cebinden çıkarttığı bıçağı Fatih Beşiroğlu'na bacağına saplayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Beşiroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan kurye ve arkadaşı, saklandıkları yerde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyette yapılacak ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Eve servis getiren kurye, apartman sakinini öldürdü
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